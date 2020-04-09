Hazır Site Şablonları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Dijital pazarlama fikirlerinin son derece hızlı bir şekilde geliştiği ve neredeyse her sektörden markaların internet üzerinden potansiyel müşterilerini bulma çalışmalarına başladığı günümüzde, web sitesi tasarım süreci eskisinden daha önemli bir süreç haline gelmiştir.

Hızlı bir şekilde dijital ortamda markasını yeniden yaratmak isteyen pek çok şirket, hazır web sitelerini tercih etmektedir. Yeniden web sitesi yapılandırması gerçekleştirmek yerine pek çok marka, hazır web siteleri ile hem zamandan hem de paradan tasarruf ediyorlar. Üstelik hazır web sitesi satışı yapan firmadan alınan koşulsuz teknik destek ile ücretsiz kurulum, marka sahiplerinin teknik problemlerle uğraşmasının önüne geçer ve pazarlama sürecini daha öncelikli hale getirir. Pazarlama sürecinin öncelikli olması, sonuçta satışların da daha hızlı yükselmesine sebep olacaktır. Hazır site şablonları da tam olarak bu noktada işe yarıyor. Bu şablonlar, temelde bir web sitesi içerisinde her türlü içeriğin nasıl konumlandırılacağı ile ilgili hazırlanmış düzenlerdir. Bu düzenler, içeriklerinizin daha sofistike ve kullanıcı odaklı yerleştirilmesine olanak tanır.

Hazır Site Şablonları Ne İşe Yarar?

Sıfırdan web sitesi inşa etmek, ideal görünümün nasıl olacağı ile ilgili uzun bir karar verme tasarlama sürecini gerektirir. Dahası, SEO uyumlu, kullanıcı odaklı, kullanıcıyı sitede daha uzun tutmayı sağlayacak olan ve kullanıcıyı dönüşüm sağlamaya teşvik edecek olan bir düzenin nasıl olması gerektiğine, ancak uzmanlar karar verebilir. Bu kapsamda uzman bir grup tarafından hazırlanmış olan, SEO uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiş hazır site şablonları, işletme sahiplerini büyük bir yükten kurtarmaktadır.

Hazır site şablonları, daha sonradan düzenleyerek kişiselleştirebileceğiniz sistemlerdir. Kısacası sahip olduğunuz site şablonu tamamen bağlı kalmak zorunda olduğunuz bir düzen değildir. Temanıza ve işletmenize bağlı olarak değişiklikler yapmakta özgür olmanız, hazır site şablonlarının temel avantajıdır.

Neden Hazır Site Şablonlarını Kullanmalıyım?

Hazır site şablonları kendi içerisinde hem site logosunu hem slider kısmını hem kategorileri hem haber ya da blog sistemlerini kapsar. Kısacası web sitenizde bulunan her bir kategori ya da sayfanın ideal olarak nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğini teker teker düşünmenize gerek kalmaz. Üstelik bu konuda deneyimi olmayan ve arama motorlarının temel dizin olarak web sitelerinden ne beklediğini bilmeyen bir bireyin bu tasarımı yapması, web sitenizden beklediğiniz verimi alamamanıza da sebep olabilir. Bütün bu durumlar birleştiğinde, hazır web sitesi şablonlarının neden kullanılması gerektiği ile ilgili temel sebep ortaya çıkar.

Hazır site şablonları , aynı zamanda her bir sektör ya da her bir işletme için özelleşmiş sistemlerdir. Siz kendi çalışmalarınız, web sitenizi kullanma amacınız doğrultusunda bir şablon seçmekte özgürsünüz. Bu şablonlar bir e-ticaret sitesi için farklı, otel tanıtım sitesi için farklı, kişisel blog sitesi için farklı olacaktır. Bu durum, hem potansiyel müşteri kitlenize daha kolay hitap edebilmenizi sağlar, hem de içeriklerin tam olarak görünmesi gerektiği şekilde, düzeltilmesine ya da kırpılmasına gerek kalmadan web sitenizde sergilenmesine izin verir.

Hazır site şablonları Ofisimo tarafından web sitesi kurmak isteyenlere sunulmaktadır. Üstelik bu şablonların kurulumu, şablonlarla ilgili her türlü problemde destek hizmeti satış kapsamında sunulmaktadır. Ofisimo’dan yapacağınız hazır site şablonu alışverişlerinde tüm faturalarınızı tek bir çatı altında toplayabilir, profesyoneller tarafından hazırlanmış sistemler sayesinde sorunsuz bir web sitesi deneyimi yaşayabilir ve destek taleplerinizde son derece hızlı yanıtlar alabilirsiniz. Yüzde yüz mobil görünüm ve SEO uyumlu şablon görünümleri için sizde Ofisimo ile iletişime geçebilirsiniz.