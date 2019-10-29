Madencilikte rota dijitalleşme

Kongreye katılan Virginia Kömür ve Enerji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Michael E. Karmis, "Madencilikte sorunların çözümü artık dijitalleşmeden geçiyor. Bu teknolojinin uygulayıcıları, dünyadaki tüm dengeleri değiştirebilir. Madencilikte oyun kurucu bir ülke olmak sizin elinize" dedi.

Almanya, Amerika, Çin, İngiltere, İran, İspanya ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, kaliteli üretimi artırıp tüketimin iç piyasada yaptırılması için bir araya geldi. Üretimin her aşamasında kullanılan yöntemleri derinlemesine inceleyen uzmanlar, gelişen teknolojik koşullarda maksimum verimliliği elde edebilmek adına madenciliğin dijitalleşmesi ve tam mekanize sistemlerin üretim süreçlerindeki etkilerini vurguladı.

Yeniden tasarlamak

Fuara katılan ABD'li akademisyen Prof. Dr. Michael E. Karmis "Evrimsel ve devrimsel olarak iki yola ayrıldı bu süreç. Evrimsel teknolojide makinalar var. Devrimsel teknolojide ise teknolojiyi tamamen değiştiriyorsunuz. Teknolojiyi bir sisteme entegre etmek değil ihtiyaçlarımız doğrultusunda tüm sistemi yeniden tasarlamak öne çıkıyor. İnsanlar artık daha hızlı, daha akıllı, daha küçük ve görünmeyen bir dijital madenden bahsediyor. Dijitalleşme gelecek madeninin en önemli unsurudur. Atık yönetimi, su kullanımı, çevresel sorunlar, ekonomik sorunlar, belirsizlikler, sermaye erişimi, hammadde gibi konuların çözümü dijitalleşmeden geçer. Akıllı maden altyapısı verimliliği artırır, iş performansını optimize eder ve ekosisteme verilen zararlara çözüm üretir. Bu teknolojinin uygulayıcıları, dünyadaki tüm dengeleri değiştirebilir. Madencilikte oyun kurucu bir ülke olmak sizin elinize" dedi.