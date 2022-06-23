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Twitter'a yeni özellik! Daha uzun tweetlere hazır olun!

Twitter, kullanıcıyı sitede tutmak amacıyla geliştirdiği yeni özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik ile uzun metinler paylaşılabileceği ve içeriğe görsel ve video eklenebileceği duyuruldu

Twitter'a yeni özellik! Daha uzun tweetlere hazır olun!
23 Haziran 2022 Perşembe 11:07

Twitter, "Notes" (Notlar) adlı yeni özelliği ile 280 karakterle sınırlı metinlere yenilik getirdi. Yeni özellik ile 2 bin 500 karakterlik uzun metinlerin içeriğine görsel ve video da eklenebilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2017 yılında 140 karakterle sınırlı olan, uzunluk sınırını 280 karaktere çıkaran Twitter, metinlerde karakter sınırını 2 bin 500 karaktere çıkaracağını duyurdu.

'Notes' özelliğinin denemeleri iki ay boyunca Kanada, Gana, İngiltere ve ABD'de yürütülecek. Kullanıcılar notlarını yayımladıktan sonra da yazdıklarını düzenleyebilecek.

Sosyal medya uzmanı Dr. Laura Toogood, yeni denemenin Twitter için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Dr. Toogood, özelliğin insanları, uzun içerikleri diğer web sitelerinden okumak yerine, platformun içinde kalmaya teşvik edeceğinin altını çizdi.

Yeni özellik haberi, Elon Musk'ın şirketi satın almak üzere yaptığı detaylı incelemeler esnasında geldi.

Etiketler; #twitter #twitter özellik
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