Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde duyurulan "İhracatta Kadını Destekleme Paketi" kapsamında TİM WINGS projesi çalışmalarını hızlandırıyor. TİM WINGS çatısı altında ilk adım olarak Akbank Dönüşüm Akademisi ile pilot illerde eğitim programları başlatıldı.

Eğitim programları devam ediyor

TİM WINGS çatısı altında, Akbank Dönüşüm Akademisi ile birlikte belirlenen pilot illerde eğitim programları başlatıldı. "İhracatta Sınırları Aş" başlıklı eğitim programlarının ikincisi, İnovakademi, Akbank Dönüşüm Akademisi, TİM ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) iş birliğiyle düzenlendi. Bu programlarda Dış Ticaret, Finansal Okuryazarlık, Yeşil Dönüşüm, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, İhracata Yönelik Devlet Destekleri, Hedef Pazar Analizi ve Gümrükleme gibi başlıklarda eğitimler verildi.

Kadın girişimcilere yönelik finansman desteği

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kadın girişimcilerin ve ihracatçıların artan sayısının gurur verici olduğunu belirtti. TİM WINGS projesi ile kadın ihracatçılara büyük finansman desteği sağlanıyor. Eximbank ve İGE A.Ş. ile yapılan iş birliği sonucu kadın ihracatçılara 13 milyar liralık finansman desteği sunulacak. TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgesi'ne sahip firmalar, piyasadaki mevcut faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli kredi ve uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli döviz kredisi imkanından yararlanabilecek.