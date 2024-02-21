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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus- Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför İlyas B.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk', TIR'ın dorsesinde yüklü suntalara tepki verdi. Detaylı aramada; suntaların arasına gizlenmiş çantalarda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İlyas B., emniyetteki ifadesinde; araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından İlyas B., tutuklandı.

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