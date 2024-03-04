Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki ekonomik durumu değerlendirmek adına şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Resmi rakamlara göre, aylık enflasyon yüzde 4,53 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise dikkat çekici bir yüzde 67,07 olarak belirlendi.

TÜFE'de Değişim: Detaylı İnceleme

TÜİK tarafından duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, 2024 yılı şubat ayında TÜFE'deki değişim şu şekilde gerçekleşti:

Bir önceki aya göre: %4,53 artış

Bir önceki yılın aralık ayına göre: %11,54 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %67,07 artış

On iki aylık ortalamalara göre: %55,91 artış

Ana harcama grupları itibarıyla incelendiğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Diğer yandan, artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Harcama Gruplarına Göre Değişim

2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu duruma karşılık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim olarak kaydedildi.