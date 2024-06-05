Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, çevreci Bill McKibben'in "İnsanlık tarihinin büyük kısmı boyunca toplumumuz küçük, doğa ise büyüktü. Onlarca yıllık kısa bir süre içerisinde, temel olan bu oran tam tersine döndü." sözlerine atıfta bulundu.

Çevre Günü Mesajı

Karaca, doğanın itip kaktığımız bir dünyadan bizi büyük bir güçle bir kenara savurduğu bir dünyaya geçiş yaptığımızı vurguladı. Su kaynaklarının, toprağın ve havanın tehlikeli bir şekilde kirlendiğini, doğanın harap olup yok olmaya doğru gittiğini belirtti. Bu büyük yok oluşun faili olarak kapitalizmi gösteren Karaca, üretim ve tüketim sisteminin bu duruma neden olduğunu söyledi.

Karaca, kapitalizmin, insan ve çevre arasında uyumlu bir denge yaratmak yerine karlılığı ön planda tuttuğunu, ekokırımın gezegene, doğaya, gelecek nesillere ve kırılgan toplumlara büyük bir adaletsizlik olduğunu ifade etti. İklim krizinin olumsuz etkilerinin bu yüzyılın ortalarında hissedileceğine dikkat çekerek, başka bir dünyayı ancak bu dünyada kurma şansımız olduğunu vurguladı.

Gündem Dışı Konuşmalar

Karaca, konuşmasını tamamladıktan sonra gündeme geçmeden önce üç milletvekiline söz verdi:

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan , Tokat'a yapılan yatırımlar hakkında konuştu.

, Tokat'a yapılan yatırımlar hakkında konuştu. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan , DEDAŞ'ın elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi.

, DEDAŞ'ın elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ın sorunlarına değindi.

Uşak'ın Sorunları

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'ın Türkiye'de devlet hastanesi bulunmayan tek şehir olduğunu belirtti. İki devlet hastanesinin yıkıldığını ve şehrin dışına bir devlet hastanesi kurulduğunu, bu hastanenin de tabelasının değiştirilerek eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüldüğünü söyledi.

Bunun üzerine, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş yerinden söz alarak, Uşak'taki devlet hastanelerinin depreme dayanıksız olmaları nedeniyle yeniden yapıldığını ve merkezde 134 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir hastane inşa edildiğini belirtti.