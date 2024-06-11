Panelde konuşmacı olan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Türkiye ekonomisinin geleceği için kritik öneme sahip iki konuya dikkat çekti: Yapay zekaya yatırım yapılması ve döngüsel ekonomi modeline geçiş.

Dijital Ürün Pasaportu ve Veri Gücünün Önemi

Prof. Dr. Küçüközmen, Avrupa Birliği'nin "dijital ürün pasaportu" çıkarma hazırlıklarına değinerek, yapay zekanın bu alandaki potansiyelini vurguladı. 5 bin veriyi analiz ederek sonuçlar üretebilen yapay zekanın, ürünlerin yaşam döngüsünü takip etmede ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. Küçüközmen, bu bağlamda Türkiye'nin yapay zeka yatırımlarını hızlandırması gerektiğini ve bu sayede dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabileceğini savundu.