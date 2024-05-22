Türkiye'de araç muayenesi gecikirse, hem idari para cezası hem de gecikme ücreti ödemek zorunda kalırsınız.
İdari Para Cezası:
- Muayene süresi dolmuş bir araçla trafiğe çıkmanız durumunda, 951 TL idari para cezası uygulanır.
- Bu cezanın ardından size 7 gün süre tanınır ve bu süre içinde muayeneyi yaptırırsanız herhangi bir ek ceza ödemezsiniz.
- Eğer 7 gün içinde muayeneyi yaptırmazsanız, aracınız trafikten men edilir ve çekici ile muayene istasyonuna götürülür. Bu durumda 1.979 TL ek ceza ödersiniz.
Gecikme Ücreti:
- Araç muayene süresi dolduktan sonra, her ay için muayene ücretinin %5'i kadar gecikme ücreti alınır.
- Bu gecikme ücreti, 12 Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle getirilmiştir.
- 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olan bu düzenleme, sonrasında da devam edecektir.
Özetle:
- Araç muayenesi gecikirse 951 TL idari para cezası uygulanır.
- 7 gün içinde muayene yaptırılmazsa araç trafikten men edilir ve 1.979 TL ek ceza ödenir.
- Muayene süresi dolduktan sonra her ay için muayene ücretinin %5'i kadar gecikme ücreti alınır.
Editör: Nurican ALBAYRAK