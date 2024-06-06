ANKARA (AA) - Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde Dünya Kahvaltı Günü kapsamında, Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Polonyalı kültür, turizm ve gastronomi gazetecileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diplomatik misyon şeflerinin katıldığı etkinlikte, Türk kahvaltı kültürünün tanıtımını yaptı.

Büyükelçi Rauf Alp Denktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın en meşhur mutfaklarından birine sahip olan Türkiye’de, kahvaltının beslenme geleneğinin "en önemli" öğünü görüldüğünü belirtti.

Büyükelçi Denktaş, etkinlik kapsamında ulusal basına verdiği röportajlarda da sağlıklı beslenmeyi temel alan Türk kahvaltısının en önemli özelliğinin akraba, dost ve komşularla paylaşma ve bir araya gelme vesilesi olarak görülmesi olduğunu kaydetti.

