İspanya'da Arda Güler'in rekorları alt üst etmesi, Enes Ünal'ın İngiltere’de gol ve asistlerle takımına katkı sağlaması ve Kenan Yıldız'ın İtalya'da soyadı gibi parlaması haberleriyle Türkler futbolda gururlu günler yaşıyor.

Arda tarihe geçti

Milli futbolucumuz Arda Güler, La Liga devi Real Madrid'de yıldızlaşmaya devam ediyor. Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçen Güler, ligde bu zamana kadar 373 dakika oynayarak toplam 6 gol kaydetti. Villarreal ile deplasmanda 4-4 berabere kalan Real Madrid'de 2 golle yıldızlaşan 19 yaşındaki yıldız, İspanya'da manşetleri süslüyor. Genç yetenek, 14’üncü dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 45+2’de skoru 4-1'e taşıdı. Bu gollerle Arda, eflatun beyazlı formayla ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başardı.

“Kontratında geliştirmeye gideceğiz”

Bu sezon La Liga'da 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, lig maçlarında dakika başına en çok gol atan isim oldu. 373 dakikada 6 gol atan Arda için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den de övgü dolu sözler geldi. Perez, "Gelecek yıl da bu seviyede oynarsa kontratında geliştirmeye gideceğiz. O bunu hak ediyor" diye konuştu.

Enes Ünal gol ve asistleri devam ediyor!

Enes Ünal, bu sezon arasında transfer olduğu İngiltere Premier League'de 16 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Chelsea ile oynanan maçın ardından Bournemouth, ligde sezonu 14’üncü sırada tamamladı. Ünal'ın Premier League'deki son golü tartışmalara yol açsada, milli futbolcu bu sezon ligde önemli bir katkıda bulundu. Önümüzdeki sezon daha fazla gol atarak katkı sağlamayı hedefliyor.

Kenan ‘yıldız’ gibi parlıyor

Serie A’da Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 37 maçta forma giydi. Türk futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Juventus'un bu sezon A takıma çıkardığı Yıldız, kariyerindeki hızlı başlangıcı devam ettirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak 3-3 berabere biten Bologna deplasmanında fileleri havalandıran milli oyuncunun performansı bir kez daha alkış topladı.

