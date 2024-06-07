Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan bu proje kapsamında, Ula'daki gönüllü gençler, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluşuyor. Dezavantajlı öğrencilerin eğitim aldığı köy ve çevre mahallelerde gençlik merkezlerinde görev alan gönüllü gençler, Ataköy İlköğretim Okulu'nda yaklaşık 16 öğrenciyle bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında, yüz boyama, zeka oyunları, halat çekme, ok atma, bocce, badminton ve ayak tenisi gibi çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan gönüllü gençler, minik kardeşlerine patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler hem keyifli zaman geçirirken hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, bakanlık tarafından koordine edilen bu etkinliklerin köy okullarında ve dezavantajlı bölgelerde düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Müdür Küçük, bu etkinliklerin çocukların sosyal ve sportif gelişimine katkı sağladığını vurguladı ve gönüllü gençlerin topluma önemli hizmetler sunduğunu dile getirdi.