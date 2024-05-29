"Umudun Kıyısında", "Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi", "Yüksek Sosyete" ve "Kasaba Doktoru" gibi birçok başarılı yapımda rol alan genç oyuncu, 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Gülşah Çomoğlu'nun ölüm haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Çomoğlu, yeteneği ve performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Onun ani ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden etkiledi.

Eşinin Sosyal Medya Paylaşımı

Sanatçının ölüm haberini eşi Gökhan Günal duyurdu. Günal, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir."

Gülşah Çomoğlu’nun cenazesi, 31 Mayıs 2024 tarihinde öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecektir.