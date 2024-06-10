Ancak Kaleli'nin dikkat çeken yönlerinden biri de oyunculuğunun yanı sıra müzikle de iç içe olması. Geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Sıla ile birlikte yaptıkları "Mesela" şarkısı müzikseverlerle buluştu ve oldukça olumlu tepkiler aldı.

"Müzik olmasaydı ben ölürdüm"

Hakan Gence'ye verdiği röportajda, müziğin hayatındaki önemini vurgulayan Kaleli, "Müzik olmasaydı ben ölürdüm. Müzik hayatımı birkaç defa kurtardı." şeklinde konuştu.

Buna ek olarak, Kaleli'nin fiziksel görünümüyle ilgili yapılan yorumlara da açıklık getirdiği görülüyor. Kaleli, "Ben model değilim, oyuncuyum. Model catwalk yapacak, oyuncu sahneye çıkacak." diyerek, kendi kimliğine ve mesleğine olan bağlılığını vurguladı.