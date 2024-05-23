Urla ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangında, 60 yaşındaki Burak Atakoyuncu hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor.

Yangın nasıl meydana geldi?

Yangın, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Evde yalnız olan Atakoyuncu, yangın sırasında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ancak Atakoyuncu'nun hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Olayla ilgili neler biliniyor?

Burak Atakoyuncu'nun Karşıyaka'da serigrafi baskı ve tabelacı dükkanı olduğu ve iki çocuk babası olduğu biliniyor.

Oğlu bir avukat ve cenaze töreni yarın öğle namazının ardından Urla İskele Camii'nde düzenlenecek.

Atakoyuncu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.