Uşak Belediyesi’nin Uşakspor ile alakalı olarak attığı adım Uşaklıları heyecanlandırdı. Oldukça zor günler içinden geçmek zorunda kalan Uşakspor bu sezon Uşaklıları oldukça üzmüştü. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Uşakspor’a gösterdiği ilgisi ise tüm Uşaklılar tarafından biliniyordu. Uşak Belediyesi bir açıklama yaparak Uşakspor ile alakalı olarak alınan kararı duyurdu.

UŞAKSPOR EVİNE DÖNDÜ!

Uşak Belediyesi kısa bir açıklama ile Uşakspor’un evine geri döndüğünü duyurdu. Buna göre Uşakspor yeniden Uşak Belediyesi’nin kontrolüne geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Seçimler öncesinde vermiş olduğumuz sözümüzü tuttuk. Uşakspor kırmızı çizgimizdir dedik. Uşaksporumuzu, Uşak Belediyemize kazandırdık. Önümüzdeki günlerde Uşakspor resmen Uşak Belediyesi’nin olacaktır. Tüm Uşaklı hemşehrilerimize hayırlı olsun.” denildi.

UŞAK BELEDİYESİ DEVRALIYOR

Uşak Belediyesi’nin Uşakspor’u ne şekilde alacağına dair ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak Uşak Belediyesi bir yöntemle Uşak Belediyesi’ne devrolacak. Bu devir işlemlerinin sürdüğü bildirilirken Uşaksppor ile alakalı olarak oldukça hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Kısa sürede bu devir işleminin tamamlanması ve yeni sezonun planlanması için hemen harekete geçilmesi bekleniyor.

KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Uşakspor bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele etmişti. Ancak yaşanan ağır ekonomik koşullardan dolayı Uşakspor çok başarısız bir performans ortaya koydu. Kadro kurmakta bile zorlanan Uşakspor sahaya alt yapı destekli oyuncularla çıkmak zorunda kalmıştı. Rakipleri çok daha güçlü olunca Uşakspor TFF 2. Lig’de küme düşen ilk takım olmuştu. Uşakspor yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek. Uşak Belediyesi’ne geçecek olan Uşakspor’un yeni sezonda hedefin yeniden TFF 2. Lig’e yükselmek olarak belirleneceği bildirildi.