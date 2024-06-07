Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in 8 Haziran tarihinde gerçekleştireceği yörünge altı uçuş, Kayseri Bilim Merkezi'nde canlı olarak yayınlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserilileri bu tarihi güne şahitlik etmeye davet etti.

Uçuş, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden, New Mexico Eyaleti'nde gerçekleşecek. Atasever, "VSS Unity" yörünge altı aracıyla 85-90 km irtifaya ulaşacak ve yaklaşık 3 dakikalık serbest düşüş sırasında 7 farklı deney gerçekleştirecek.

Kayseri Bilim Merkezi'ndeki etkinlik kapsamında, canlı yayının yanı sıra gökyüzü bulmacası, roket devresi ve astronomi söyleşileri de düzenlenecek. Başkan Büyükkılıç, uzay meraklısı hemşehrileri, özellikle gençleri ve çocukları bu tarihi olaya şahitlik etmeye davet etti.

Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ikinci uzaya giden astronotu olacak. Gerçekleştireceği deneylerin, bilim insanlarının araştırmalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.