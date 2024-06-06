Türkiye'nin Milli Uydusu Türksat 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde törenle uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlandı.

Türkiye Sigorta, Türksat ile dev bir iş birliği gerçekleştirerek ülkemizin tek uydu operatörü olan Türksat'ın milli haberleşme uydularını sigortaladı. Toplam değeri 280 milyon doları aşan Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları, Türkiye Sigorta tarafından 1 yıl boyunca sigortalanacak ve olası risklere karşı 2.225.000.000 TL değerinde teminat sağlanacak.

Türkiye Sigorta, güvence altına alıyor

Türkiye Sigorta'nın Türksat ile imzaladığı iş birliği, ülkenin milli haberleşme uydularını güvence altına alıyor. Bu anlaşma ile Türkiye Sigorta, uzayda da güvenlik ve koruma sağlama yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

Türkiye Sigorta'nın Türksat ile gerçekleştirdiği iş birliği, ülkenin uzaydaki varlığını koruma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları, Türkiye Sigorta'nın geniş kapsamlı sigorta poliçesi ile güvence altında.

Türkiye'nin milli haberleşme uyduları artık Türkiye Sigorta güvencesinde. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B, olası risklere karşı kapsamlı bir sigorta poliçesi ile korunuyor, böylece ülkemizin uzaydaki gözleri güvende.