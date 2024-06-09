Bu sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu Kuskunkuran Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü ile tır bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Yaralılar tedavi altında

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4'ü ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Yaralılar hızla ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yolcu otobüsü devrildi

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar açıldı. Kazanın sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Olayın detayları henüz netleşmedi, ancak bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri kazanın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak.