VAN (AA) - Van Valisi Ozan Balcı, selden etkilenen Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle selin meydana geldiği Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne giden Vali Balcı, çalışmalara ilişkin Saray Kaymakamı Eyup Gürdal'dan bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Balcı, ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.

Derenin taşması sonucu selin meydana geldiğini belirten Balcı, "Selde can kaybının olmaması bizi sevindirdi ancak 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır." dedi.