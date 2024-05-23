Bakan Şimşek, vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirildiğini belirterek, "Bir iki hafta içinde bu konudaki kararlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Öne çıkan açıklamalar

KDV ve diğer vergilerde artış yok

"Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz."

Dezenflasyon süreci

"Geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz. Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım."

Altın kotaları ve tedbirler

"Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici, ama ara dönemde gerekirse bu kotayı ilave tedbirlerle destekleyeceğiz."

Sürdürülebilir cari açık

"Tabii ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık."

Finans sektöründe fedakarlık çağrısı

Bakan Şimşek, finans sektörünün zor bir yıl geçirdiğini ve özsermaye karlılığının enflasyonun altında olduğunu kabul etti. Ancak bu geçiş döneminde herkesin fedakârlık yapması gerektiğini vurguladı.

Programımız geçici sermaye akımlarına dayalı değil

Bakan Şimşek, "Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil. Bizim bir kur hedefimiz de yok" diyerek ekonomik programlarının sürdürülebilirliğine dikkat çekti.