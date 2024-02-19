Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, WindoShow ve SEEBBE fuarı eş zamanlı olarak 22-25 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Tüyap Fuarcılık Grubu ve iştiraki International Trade Fair (ITF) tarafından düzenlenecek.

Uluslararası pencere, kapı, cam ve ekipmanları fuarı olan WindoShow, sektördeki son teknolojik gelişmeleri ve inovasyonları sergileyerek katılımcılar için potansiyel müşteri bulma ve ürünlerini geniş kitlelere tanıtma konusunda fırsatlar yaratıyor.

2024'te 48'incisi düzenlenecek olan SEEBBE ile birlikte işbirliğine giden WindoShow, katılımcılarına, yapı sektörü profesyonelleri ile önemli ticari bağlantılar kurma, geniş ve nitelikli ziyaretçi kitlesine doğrudan erişme imkanı sağlıyor.

Fuarda, pencere mekanizmaları, profil işleme, pencere imalat makineleri, yardımcı ekipmanlar, pencere sistemleri, panjur ve tamamlayıcı ürünleri sergilenecek. Ayrıca cephe sistemleri, alüminyum işleme teknolojileri, makineleri, ürün, aksesuar, ham maddeleri, cam ürünleri, uygulamaları, cam işleme makineleri, üretim teknolojileri, kapı ürünleri, kapı aksesuarları ve teknolojileri ziyaretçilere sunulacak.

- "İhracat hedeflerini güçlendirmek isteyen tüm katılımcıları davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen International ITF Genel Müdürü Fatih Özmert, WindoShow'un ilkini Türkiye'den sektörün önemli firmalarıyla Belgrad Fuar Merkezi'nde düzenlediklerini ve katılımcıların aldığı başarılı sonuçlara dikkati çekti.

Fuarda balkan coğrafyasının yanı sıra Avrupa'dan da yüzlerce ziyaretçi ağırladıklarını vurgulayan Özmert, "Fuar, yeni ihracat bağlantıları için çıta yükseltiyor. SEEBBE ile paylaştığı sektörlerin sinerjisini ortaya çıkaracak ve eş zamanlı olarak 25 bin metrekarelik bir alanda düzenleyeceğimiz fuarlar 30 bin civarında profesyonel iş insanını ağırlamaya hazırlanıyor. Sektörün büyük buluşmasına ihracat hedeflerini güçlendirmek isteyen tüm katılımcıları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

1976'da ilki gerçekleştirilen SEEBBE, yapı endüstrisi için seramik, sıhhi ve banyo ekipmanları, kapılar, pencereler ve ilgili teknolojiler, şantiye teknolojileri, yapı malzemeleri üretimi için makineler gibi ürün gruplarına sahip.

SEEBBE, Ticaret Bakanlığı'nın ​2024 yılında bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alıyor. Türkiye'den fuara katılacak firmalara metrekare başına 6 bin 905 lira tutarında destek verilecek, benzer desteğin WindoShow için de çıkması öngörülüyor.