Softnyx adında bir şirket, gözlerden uzak şekilde Wolfteam adında bir oyun geliştirmeye başladı. İlk olarak Asya pazarında çıkış yapan oyun, daha sonra Türkiye’ye geldi.

Türkiye için özel girişim

Türkiye‘de hedeflenenden çok daha fazla kullanıcıya ulaşan Wolfteam, yaptığı etkinlikler ve imza niteliği taşıyan dinamiklerle her geçen gün oyuncu sayısını artırmaya devam etti.

300 bin kullanıcıyı aştı

Kısa sürede büyük ivme kazanan çevrimiçi oyuncu sayısı 300 bini aştı. Oyuncular yeni karakterler, haritalar ve içeriklerle donatılan oyundan epey memnundu. Keyifli vakit geçirip oyunu etrafındakilere yayan kullanıcılar, 2011 yılına gelindiğinde başına geleceklerden habersizdi.

Nakit çekerek güç kazanma

2011’de oyuna yepyeni karakterler eklenmiş, görünüm ve özellikleri artırılmıştı. Ancak oyuncuların hesaba katmadıkları şey, bu karakterlere sahip olmak için oyuna para yatırmak gerekiyordu. Henüz özel versiyon karakterlerle normal karakterler arasında bir uçurum bulunmasa da oyuncu kitlesindeki artış ivmesi yavaşlarken oyun halihazırda elindeki kitleyle yoluna devam ediyordu.

Hilelerle mücadele dönemi

Wolfteam, 2014 yılında adeta hilelerle boğuşmaya başladı. Neredeyse her odada bir hile vardı ve bu durum oyuncuları rahatsız ediyor, oyundan soğutuyordu. Fiş çekmeler, envanter hileleri, yerin altından ve baseden taramalar iyice arttı. Oyunun yapımcısı ise çareyi herkese hediye karakter ve dövme dağıtmakta buldu. Böylelikle oyuncu sayısındaki azalmaların önüne geçilmek istendi.

Ok yaydan çıktı: Ateş ve Barut

Hilelerle başı büyük dertte olan oyuncular, oyuna yeni eklenen Ateş ve Barut karakterleriyle büyük bir şoka uğradı. Oyunda en fazla sağlık puanı 230 iken bir anda 330 canlı bu karakterler oyuncuları epey kızdırdı. 2016 yılına girildiğinde artık en yetenekli oyuncular bile güçlü silahları olmadığı sürece bu karakterleri öldüremiyordu. Güçlü silahlar da gerçek para karşılığında satın alınıyordu. Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam, tam da bu noktada bir çöküş dönemine girdi.

Oyunu bitiren nokta

Ateş ve Barut karakterleriyle oyundan soğuyan ancak her şeye rağmen oynamaya devam eden küçük grup, 2017 yılında “pay to win” olayını abartan Diriliş yamasından sonra oyuna havlu attı. Devam eden yıllarda ise durum iyice kötüye gitti.

Tek sunucu bile dolmuyor

2020 yılına girildiğinde Wolfteam artık tek bir sunucuyu bile dolduramaz hale geldi. Oyundaki karakterlerin abartılı gücü, oyundaki dengeleri 3 yıl içerisinde altüst ederken şimdilerde Wolfteam en çok parayı yatıranın kazandığı bir oyun olarak varlığını devam ettirmeye çalışıyor.