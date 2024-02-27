Olay, 25 Şubat saat 06.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana geldi. Otel işletmecisi ve müteahhit Serhan Karadağ'a ait 5 yaşındaki 'Leon' adlı Kafkas çoban köpeğinin yanına kimliği belirsiz bir kişi otomobille yanaştı. Otomobilden inen şüpheli, evin önünde gezinen köpeği, elindeki tasmayla yakalamak istedi. Şüpheli, yakalayamadığı köpeğe otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği köpek, kaçtığı bahçede yere yığıldı.

Bir süre sonra eve gelen Serhan Karadağ, kanlar içinde bulduğu köpeğini veterinere götürdü. Ameliyata alınan Leon'un vücudundaki saçmalar çıkarıldı. Karadağ, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

EVE SÜRÜNEREK GELMİŞ

Köpeğinin tedavisinin sürdüğünü ancak henüz yürüyemediğini belirten Serkan Karadağ, "Şüpheli, beyaz bir otomobille gelip, Leon'u elindeki tasmayla yakalamaya çalışmış. Yakalayamayınca otomobilden aldığı pompalı tüfekle bir el ateş edip, yerden kartuşu da alarak kaçmış. Köpek eve sürünerek geliyor. Yerdeki kan izlerinden de anlaşılıyor. Leon'u veterinere götürdüm, ameliyat oldu. Vücudundan 5 saçma çıktı. Diğer saçmalar da içeride kaldı. Bu köpeğin başıboş değil. Tasmalı bir hayvanı tutup zincirleyemezsin. Sana saldırmıyor. Pompalı tüfekle vurmak ne demek? 'Benim değilsin, başkasının da olmazsın' demek mi istiyor? Sana zarar vermiyor, sen de sana zarar vermeyen bir hayvana zarar veremezsin. Canımızı yaktı, inşallah şüpheli bulunacak" dedi.

'ÜZGÜNÜM'

Köpeğin saldırıya uğradığı yerdeki bir inşaatta bekçi olarak çalışan ve olayı gördüğünü anlatan evli ve 1 çocuk babası Ali Mesut Türk (41) ise "Sabah ateş yakıyordum. İleriden bir otomobil geldi. Köpeğin peşinden takip etti. Sonra inip elinde tasmayla yaklaşmaya çalıştı. Sahibi zannettim. Sonra ateşle ilgilenmeye başladım. Bu sırada silah sesini duydum. Kapıda köpeğim var, ona ateş edildiğini düşündüm. Bana da ateş edebileceğini düşündüğüm için panikledim. 20'li yaşlarda genç biriydi. Ben de köpek sahibiyim. İnsanlığa da hayvan haklarına da sığmaz. Çok üzücü bir durum. Üzgünüm" diye konuştu.