Her dönüşümün bir bedeli vardır.

Yeni Ben doğduğunda, hayat onun ne kadar kararlı olduğunu görmek ister.

Eskiden kaçtığın dersleri, farklı bedenlerde, farklı sahnelerde yeniden karşına çıkarır.

Bu yüzden bazı günler kendini “geri dönmüş gibi” hissedersin.

Oysa bu bir geri dönüş değil, sağlamlık sınavıdır.

Yeni Ben’in sınavları zorlukla değil, farkındalıkla ölçülür.

Artık mesele kimin ne dediği değil, senin kendine ne dediğindir.

Artık mesele kimin seni anlamadığı değil, senin kendini anlayıp anlayamadığındır.

Ve bazen, sessiz kalmak bile bir kazanımdır.

Çünkü bilirsin ki artık her şeye cevap vermek zorunda değilsin.

Yeni Ben her sınavda daha derinleşir.

Birileri gider, bazı kapılar kapanır, hatta bazen kalbin sızlar.

Ama sonra fark edersin:

Giden her şey, seni senden uzaklaştıranlarmış.

Ve kalan tek şey — senmişsin.

Egzersiz: Dönüşümün Sınav Defteri

Zaman: Bir pazar akşamı, haftanın sonunda.

Araç: Defter ve derin bir nefes.

1. Bu hafta beni zorlayan 3 şey neydi?

İsimlendirmekten korkma. Duygunu açıkça yaz: öfke, hayal kırıklığı, yalnızlık...

2. Bu deneyim bana ne öğretti?

Sınavı geçmenin yolu, dersini fark etmektir.

Belki sabrı, belki değeri, belki sınır koymayı öğrendin.

3. Kendime Nasıl Şefkat Gösteririm?

Bir cümleyle kendini sarmala:

“Her şey yolunda, sadece değişiyorum.”

Niyet Alanı

Bugün yaşadığım her şey bana hizmet ediyor.

Ben, kendi sınavlarımın farkındayım.

Her zorlukta biraz daha güçleniyor, biraz daha sevgiyle büyüyorum.