B sınıfı ehliyet sahiplerinin motosiklet kullanabilmesinin önünü açan düzenleme geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi olanlar harç ödemeden veya sürücü belgelerini değiştirmeden A1 sınıfı olarak adlandırılan 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İlkay Sular, düzenlemenin motorsiklet kulanımını yaygınlaştırmak için yapılan bir teşvik olduğunu söyledi.

'EĞİTİMSİZ ÇIKSAYDI OLUMLU BAKMAZDIM'



Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre B sınıfı ehliyet sahibi olanların ticari olmamak kaydıyla 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabileceğinin altını çizen Sular, ticari olarak kullanacak sürücülerin ise gerekli kursları alıp ve sınava girerek ehliyetine işletme zorunluluğunun bulunduğunu kaydetti. Sular, "Kuryelik yapacak kişiler mutlaka bunu ehliyetine işletmesi gerekiyor. Aslında hiçbir değişen yok. Motosiklet kullanıcılarını arttırmak için yapılmış bir düzenleme. Fakat eğitim ve sınav durumunu tabii var. Eğer eğitim alma zorunluluğu ve sınav olmadan sadece otomobil sürenler direkt bu haka sahip olsaydı iyi bir uygulama olarak görmezdim. Çünkü trafikte motosiklet kullanmak ciddi donanımlı bir hoca tarafından eğitim gerektiren bir şey. Biz ülke olarak bu eğitimlerin niteliğini arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer ki yönetmelik eğitimsiz ve sınavsız çıksaydı ben buna olumlu bakmazdım" diye konuştu.

YENİ YÖNETMELİĞİ BEKLİYORLAR

Türkiye'de motosiklet ehliyeti eğitimlerinin yetersiz olduğunu da ifade eden Sular, "Ülkemizde şu anda ehliyet eğitimi yönünden bir niteliği arttırıcı pek bir şey görmüyorum. Yakın zamanda motorlu taşıt sürücü kursları yönetmeliği değişecek. Umarım ki bu yeni yönetmelikle eğitimi iyileştirici bazı şeyler gelir. Bütün eğitmenler olarak dört gözle onu bekliyoruz. Mesela B sınıfı ehliyeti almak için 6 saat direksiyon eğitimi alma zorunluluğu var. Ama ben her kişiye aynı ders saatinin uygulamasına olumlu bakmıyorum. Bir kişiye 3 saat yeterli olur, diğer başka bir kişiye 10 saat ancak yeterli olur. Ama bizim mevcut yönetmeliğimizde herkese aynı saat zorunluluğu var. Herkese aynı ders saati eğitimi veriliyor. Kişinin kabiliyetiyle alakalı olan bir konuda herkesin aynı saat eğitim almasını doğru bulmuyorum. Motosiklet kullanmayı bilen bir kişi ile hiç kullanmayı bilmeyen kişinin kurs süreleri arasında bir fark olmalı. Ama eğitmenler donanımlı olursa, yeterli düzeyde sınav olursa bu ancak mümkün olabilir. Geçmişten bu yana otomobilde, motosiklette, kamyonda belli bir formaliteye imzayı kağıt üstünde attınız mı sınava girebiliyorsunuz? Ama bunlar formaliteden çıkması insanımıza faydası olacak şekilde nitelikli bir hale getirilmeli" ifadelerini kullandı.