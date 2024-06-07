Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşil Gezegen' adlı eğitim seminerine ev sahipliği yaptı. İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencilerine çevre ve afet farkındalığı konularında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi'nin Habitat Derneği, ICC ve Meta iş birliğiyle açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Türkiye'de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk topluluk merkezi olma özelliğine sahip. Merkez, farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Yeşil Gezegen" adlı eğitim seminerinin ikincisi de Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan merkezde gerçekleşti.

Eğitime, bu kez İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencileri konuk oldu. Uzmanlar tarafından öğrencilere çevre ve afet farkındalığı ile yaşanabilir yeşil bir dünya konularında bilgi verildi. Seminerin ardından öğrenciler, Topluluk Merkezi'ni dolaşarak etkinliği daha yakından tanıma fırsatı buldular.