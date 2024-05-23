Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloku yıkılmıştı. Bu olayda 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 2'si tutuklu 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.

Mahkeme Kararı Yargıtay’a Taşındı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında görülen duruşmada, mahkeme heyeti arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl hapis cezası verdi. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti. Mahkeme kararı önce istinafa, ardından Yargıtay'a taşındı.

Belediye Görevlilerinin Yargılandığı Dava

Belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturma sonucunda 7 sanık hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Bornova Belediyesi'nde görev yapan 7 sanık, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Y., S.Ç., H.H., B.B., F.G. ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanıklar B.E. ve Z.D. ise duruşmada bulunmadı.

Kolon Kesilmesi İddiası ve Yeni Talepler

Duruşmada sanık B.B. ve S.Ç.'nin avukatı, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın iki bloktan oluştuğunu ve aynı ruhsata sahip olduğunu belirterek, 2002 yılında B blok altında açılan bir market nedeniyle kolonların kesildiğini ve bu yüzden depremde B bloğun yıkıldığını iddia etti. Avukat, müvekkillerinin sorumluluğu olmadığını savunarak tahliyelerini istedi ve yapı ruhsat ve denetim belgelerinde imzası bulunan belediye personeline yönelik soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Şikayetçi avukatları, davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebini yineledi. Duruşma savcısı ise Yılmaz Erbek Apartmanı ana davasına ilişkin Yargıtay kararının beklenmesini istedi.