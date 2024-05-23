Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde meydana geldi. İddiaya göre, Bucaspor taraftar gruplarından oluşan eski Buca Fun Club Derneği Başkanı da olan emlakçı Evren Yiğit, kıraathane önünde durduğu sırada, Buca Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu belirtilen ilçedeki bir kıraathanenin işletmecisi Kemal Altın, hafif ticari araçla buraya geldi. Altın, tabancasını çıkararak, henüz bilinmeyen bir nedenle Yiğit'e ateş etti. Bu sırada, kıraathanede bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de tabanca ile Altın'a karşılık verdi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çatışma sonucunda, Evren Yiğit, kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. ve Kemal Altın vuruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Evren Yiğit kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Evren Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 gözaltı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, şu an için 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.