İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından itilerek Türk karasularına bırakılan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Karaada'da bulundu ve kurtarıldı.

Yunanistan'ın İnsan Hakları İhlali

20 Mayıs akşamı Çeşme açıklarında Karaada'da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Olay, Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak göçmenleri zorla geri itme politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.