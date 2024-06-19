ABD merkezli bir araştırma, Z kuşağının ekonomik açıdan daha fazla güçlük çektiğini ortaya koydu. Yapılan karşılaştırmalarda, Z kuşağının, aynı yaş aralığında olan Y kuşağına göre daha düşük gelirle ve daha fazla borçla mücadele ettiği belirlendi.

22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamaları, 10 yıl önce aynı yaşlarda olan Y kuşağının harcamalarıyla kıyaslandığında, bugün Z kuşağının daha düşük gelir ve daha fazla borçla karşı karşıya olduğu gözlendi. Araştırmalar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün gençlerin, 10 yıl öncesine göre daha zor ekonomik koşullarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Z kuşağı daha düşük gelirle mücadelede

Geçen yıl 22-24 yaş aralığındaki gençlerin ortalama geliri 45 bin dolar iken, aynı yaşlardaki Y kuşağının 10 yıl önceki ortalama gelirinin 51 bin dolar olduğu belirlendi. Bu durum, Z kuşağının daha düşük gelirle mücadele ettiğini gösteriyor.

Araştırma ayrıca, Z kuşağının ekonomi konusunda daha stresli olduğunu da ortaya koydu. Z kuşağı katılımcılarının yüzde 14'ü ekonomik açıdan aşırı stresli olduklarını belirtirken, bu oranın 10 yıl önceki Y kuşağı için yüzde 8 olduğu tespit edildi. Ayrıca, ekonomik açıdan rahat olduğunu belirten gençlerin oranı da yüzde 8'e geriledi; 10 yıl önce Y kuşağı gençlerin yüzde 13'ü kendini ekonomik açıdan rahat hissediyordu, ancak bugün bu oran yüzde 8'e düştü.