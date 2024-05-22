22 yaşındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Paris'te düzenlenen Roland Garros'un elemelerinde ilk turda Sırp raket Dejena Radanovic'i 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup etti. Dünya sıralamasında 157 numarada bulunan Zeynep elemelerin ikinci turunda klasmanının 104. basamağındaki Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile karşılaştı. Dünya eski 29 numarası, elemelerin 12 numaralı seri başı Sasnovich'i 6-7, 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup eden Zeynep elemelerde final turuna yükseldi.

Zeynep ilk kez yer Roland Garros'un elemelerinin final turunda dünya 126 numarası Hırvat raket Jana Fett'le ana tabloya yükselebilmek için 23 Mayıs Perşembe günü mücadele edecek.