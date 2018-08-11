İzmir Yatırım Fırsatlarıyla Dikkat Çekiyor

İzmir’de gayrimenkul piyasası özellikle Kentsel Dönüşüm Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile beraber büyük bir hareketlilik göstermiştir

İstanbul emlak sektöründe lider olarak uzun yıllar yerini korumuş olsa da şu an için arazi sınırlanmaları vb. etkenler nedeniyle biraz ivme kaybetmektedir. Bunun yanı sıra İzmir’de ise inşaat alanındaki yükseliş sürüyor. Türkiye’nin 3.büyük ilinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için kazançlı bir dönemden geçilmektedir. İzmir satılık ev için fiyatlar ve özellikler nasıldır?

Ulaşım Yatırımları İzmir’in Değerini Arttırıyor!

Satılık ev İzmir fiyatlarında bir artış gözlenmektedir. Bunda özellikle İzmir-İstanbul arasındaki otoyol ulaşımının 3,5 saate indirilme projesi büyük bir etki yaratmıştır. Girişte de bahsettiğimiz gibi ayrıca Kentsel Dönüşüm Projesi sayesinde bu bölgedeki inşaat projeleri ve yatırımlar da artmaktadır.

İzmir merkezli olan gayrimenkul firmaları ile beraber artık İstanbul merkezli olan birçok şirket de yatırım yapmak için İzmir’e yönelmektedir.

İzmir Dünyada İkinci Sıraya Yükseldi!

Yapılan bir gayrimenkul araştırması temel alınarak İzmir’in, 2017 yılında Knight Frank firması tarafından dünyada en çok konut fiyatlarının yükseldiği ikinci şehir olduğu açıklanmıştır. İzmir’in bu listede ikinci sırada olmasının nedeni ise bir önceki yıla kıyasla konut fiyatlarının % 18,5 oranı ile artış göstermesidir. Belirtilen listede birinciliği ise Berlin almıştır. Almanya Berlin’de bir yıldaki konut fiyat artışı % 20,5 oranında gerçekleşmiştir. Listenin başlarında genellikle Almanya şehirleri yer almıştır.

İzmir’de Potansiyel Yüksek!

Satılık ev İzmir ilanlarında da fark edilebileceği gibi ev fiyatları İzmir’de yükselişe geçmiştir. Gayrimenkul araştırmalarına göre İzmir’in turizm potansiyeli, birçok tatil beldesine olan yakınlığı, kültürel yönünün güçlü olması, başka şehirlerden göç alması ve önemli ulaşım yatırımları nedeniyle ev fiyatlarında artış olduğu belirtilmektedir.

İzmir’deki potansiyeli fark eden ve kısa sürede İstanbul’u geçeceği beklentisinde olan çok sayıda yatırımcı İzmir için birçok proje hazırlığı içindedir. Ankara ve İstanbul’da özellikle markalı konut projelerinin artık doruk noktasına ulaştığı düşünülmektedir. Bu nedenle yatırımcılar gözlerini İzmir’e çevirmişlerdir.

Konut Fiyat Artışları 2018 için İzmir Önde!

Satılık ev İzmir için 2018’de de fiyat artışları devam etmektedir. İzmir’de 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla satılık konut fiyatları metrekare olarak %22,57 oranında artış göstermektedir. İzmir’de ortalama olarak geri dönüş süresinin de 20 yıl olduğu belirtilmektedir. İzmir’de İzban ulaşımının da etkisiyle Menderes ilçesi en çok değer kazanan ilçelerden biridir. Seferihisar, Foça, Güzelbahçe ve Çeşme de satılık ev fiyatları bakımından değer kazanan ilçeler olmuştur. İzmir’de en çok satan evlerin ortalama metrekaresi 120’dir.