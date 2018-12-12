Ataşehir yıldızları jimnastik kursu

Alanlarında uzman olan eğitimci ekip kadrosuyla birçok bölümden çocuklara eğitim vermektedir.

Alanlarında uzman olan eğitimci ekip kadrosuyla birçok bölümden çocuklara eğitim vermektedir. Profesyonel hocalarla beraber yapılan eğitimler, 4-11 yaş grupları dahilinde jimnastik okulu verilmektedir. Uzman ekibi sayesinde ise öğrencilerine düzenli antrenmanlarla birlikte, sosyal aktiviteler ve çocukların fiziksel gelişimini sağlama çabası vardır. Kursta genel olarak 4-11 yaş grubu öğrenciler bulunmakta olup, kız ve erkek öğrenciler her zaman açıktır. Eğitimlerine ise hiçbir şekilde aksatılmadan devam edilmektedir. Çocukların Jimnastik Kursu eğitimleri ise 14 kişilik gruplar şekilde hem antrenmanlarla hem de sosyal aktivitelerle eğlenerek verilmektedir.

Çocukların Spor Alanındaki Gelişimi

Fiziksel ve ruhsal gelişimini arttıran cimnastik bölümü ise bütün spor dallarını temellerini oluşturmaktadır. Uzman ekipler sayesinde, çocuklar sosyal aktiviteli bir ortamda eğlenerek, esnekliği, el ve ayakta dengeyi sağlamayı, kuvvetini ve çeviklik becerilerini geliştirmek için profesyonel eğitimcilerle öğretilmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, daha hızlı öğrenme yapısına sahip olarak, vücudunun çevikliği ve bedenindeki kalitesi de zamanla artmış olacaktır. Erken yaşlarda bu eğitim başlatıldığında, çocukların spor dalına ilgisinin artmasına, ahlaki olarak arttırmaya, kültür alanını genişletmeye ve özgüveni yüksek olarak benimsenmiş olacaktır. Çocukların spor dalındaki eğitimlerinde genel olarak çalışkanlık prensibi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları da olacaktır. Jimnastik okulu ise çocukların hemen bedeninin hem de zihninin daha çok gelişmesine fayda sağlayacaktır. Çocukluğundan beri Ata şehir yıldızları okuluna daima devam ettiğinde ise spor alanın kendini daima geliştirip ve ileriki yaşlarında zorluklar çekmeyecektir.