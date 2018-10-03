Bursa Özel Okul ve Devlet Okulları Arasındaki Farklar

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bursa ilimizde özel okul arayışları son hızla devam ediyor

Özel okul mu daha iyi yoksa devlet okulları mı daha iyi tartışmaları ise gündemini koruyor. Öğrenci velileri ise özel okullara verilen paranın hakkını ne kadar verdiklerini merak ediyorlar. Bu makalemizde sizlere özel okullar ile devlet okulları arasındaki farkları anlatacağız.

Bursa Özel Teknoloji Fen Okulları kayıtları hazır başlamışken velilerden gelen yoğun istek üzerine sizlere bazı bilgiler vermek istedik. Türkiye’de en iyi özel okulların sayısı neredeyse iki elin 10 parmağını geçmeyecek kadar az. Ülkemizde bulunan bu nadir en güzel özel okullara girme oranı ise Milli Piyango’nun bir insana çıkma ihtimali kadar olmasa da maalesef oran olarak çok çok az. Bir öğrenci ne kadar iyi puan alırsa alsın muhakkak daha iyi olan öğrenciler hep vardır ve var olacaktır da. Öğrenci adayları ise bu durum karşısında girdikleri okula mı sevinsinler yoksa giremedikleri okula mı üzülsünler duygu-durum karmaşası içerisindeler. Bursa’da ve Türkiye’de özel okullar o kadar çok pahalandı ki neredeyse vali maaşı bile bir velinin çocuğunun özel okula gitmesine yetmiyor. Sözün özü nedir bu özel okulların büyüsü? Bir özel okula işe alınan özel öğretmen her zaman devlet okullarındaki öğretmenlere göre daha akademik başarısı olan daha seçici olan bir öğretmendir.

Devlet okullarındaki öğretmenler tayinle belirlenirken özel okula alınan öğretmenler onlarca mülakat sonrası işe alınıyorlar. Öğretmenin sadece akademik başarısı değil özel ve sosyal hayatı da yakından incelenerek özel okullarda işe alımı yapılır. Öte yandan özel okullarda her zaman sosyal yaşam alanları,açık ve kapalı spor salonları,hobi kulüpleri ve etkinlikler varken maalesef devlet okulları devletin kendilerine verdikleri bütçe doğrultusunda sosyal yaşam alanlarına sahiplerdir. Bir özel okulun personeli ve öğretmenleri gelecek kaygısı taşımazlar ve maaşları dolgunken devlet okulunda öğretmenler memur maaşlarıyla zar zor geçindiği için üzerindeki kaygı ve stresi öğrencilere yansıtırlar. Özel okulda çocuğun (öğrencinin) başarısı ya da başarısızlığı yakından takip edilir. Eğer olumsuz yönde ilerleyen bir başarısızlığı varsa bu durum ivedilikle öğrenci velileri ile paylaşılır. Özel okullarda mentör öğretmenler mevcut olduğu kadar PDRM (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi) de vardır.

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