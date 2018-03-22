Şehitlerin isimleri belli oldu!

Suriye'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerin ailelerine acı haber iletildi

Acı haber, Celal Mahallesi'nde oturan anne Naciye ve baba Şahin Güllü’ye İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Geniş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Güllü’nün ailenin iki çocuğundan küçüğü olduğu, izinli olarak geldiği memleketinden 3 gün önce tekrar Afrin’e gittiği öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Şehidin 20 gün önce sosyal medya hesabından 'Suriye Afrin’den Selamın Aleyküm' diyerek bir paylaşımda bulunduğu görüldü.





Hatay'a şehit ateşi düştü



Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral'ın (23) acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya ilçesindeki Aksaray Mahallesi'nde oturan babası Mustafa Sami Demiral'e verildi.





Şehidin babası Mustafa Sami Demiral, "Ne mutlu bana ki şehit babası oldum. Alın yazısı buymuş. Vatan sağolsun, mevlam böyle uygun görmüş" dedi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Kardeşi Taner Demiral'ın da İstanbul'da vatani görevini yaptığı öğrenilen şehit Hasan Kadir Demiral'ın yarın Hatay'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.