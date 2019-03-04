2019 Apex Legends Pc Nasıl İndirilir? APK ve iOS Ne Zaman Çıkacak?

Apex legends 2019 yılı başlarında EA’nın sessiz sedasız piyasa sürdüğü ücretsiz bomba oyunlardan biridir. Apex ilk olarak Pc ler için çıktı. Origin üzerinden kayıt olup indirebilirsiniz.

2019 Pc için Apex Nasıl İndirilir?

İndirmeuzmani.com sitesi üzerinden origin dosyasını indiriniz, Origin installer (63 MB) dosyasını bilgisayarınıza kurunuz, Origin kayıt olunuz, Apex legends ücretsiz indir, Kurulumu tamamlayıp oyuna giriş yapınız.

Arkadaşlar Apex legend indirme kayıt ve kurulum sırasında zorluklar olabilmektedir o yüzden yukarda belirttiğimiz indirme uzmanı sitesindeki apek legends kurulum adımlarını izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Ayrıca sitede minimum ve optimum sistem gereksinimleri belirtilmiş eğer bilgisayarınız bu gereksinimleri karşılamıyorsa kurulumu yapmamanızı tavsiye ederiz.

Apex Legends Mobil Ne Zaman Gelecek 2019?

Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Apex legends oyununun geliştiricisi EA bu oyunu gelecek 10 yıl daha geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı. Bununla kalmayıp mobil sürümü içinde çalıştıklarını açıklamasına ekledi. Peki Apex legends mobile ne zaman çıkacak? 2019 ve 2020 de apex legends nasıl bir gelişim izleyecek…? Sizler için araştırdık!

Apex legends hakkında yabancı forumlardan araştırmamızı yaptık ve apex legend mobil Haziran 2019 tarihinde piyasaya sürüleceğini öğrendik. Zaten Android için APK dosyası Google Play de iOS için ise App Storede yerini 2019 sonu gelmeden alacağını biliyorduk ve Haziran-Temmuz ayı gibi olacağı bilgisinide sizler için öğrendik.

Apex Legends APK henüz çıkmadı fakat bazı yabancı sitelerde fake apk dosyaları dolaşmaktadır bu yüzden Apex legends apk dosyası adında dağıtılan dosyaları telefonunuza kesinlikle kurmayınız. Aynı şekilde Apex legends ios içinde piyasadaki apk dosyaları virüs ya da reklam içermektedir.