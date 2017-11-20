Doktor robotlar geliyor!

Xiao Yi adı verilen robot, tıp sınavını yazılı olarak geçti. Robot, yazılı bir sınavı geçen ilk robot oldu

Dünya'da yapay zeka çalışmaları sürüyor. Çin'de yapılan ve Xiao Yi adı verilen bir robot, yazılı tıp sınavından 456 puan aldı. Sınavı geçen robotun istenilen minimüm sonuçtan 96 puan daha fazla aldığı açıklandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan robotu yapan iFlytek şirketinin sözcüsü, robotun bir hastanın bilgilerini otomatik olarak analiz edip, teşhis koyabilecek seviyede olduğunu söyledi. Sözcü robotun ileride tedavi konusunda da doktorlara yardımcı olabileceğini açıkladı.



Şirketin genel müdürü ise yaptığı açıklamada, "Xiao Yi'yi Mart 2018'de resmi olarak piyasaya süreceğiz. Robot, doktorların yerini alma amacı taşımıyor. Tam tersine, verimliliği arttırmak için insan-makine işbirliğinin ne kadar yararlı olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.



Şirketin yapay zekayı hem kanser tedavilerinde hem de genel hekimlik alanlarında kullanmaya hedeflediği öğrenildi. Özellikle kırsal kesimlerde sağlık birimlerinin eksik olduğu belirtilen açıklamada, buralarda robotların insanlara yardımcı olabileceği belirtildi.