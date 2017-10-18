Emojilerin Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi

Emojiler günümüzde iletişim kurmanın vazgeçilmez yöntemleri arasında yer almaktadır. İnsanlar her gün birbirleri ile iletişim kurarken milyarlarca emoji kullanılıyor.

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Emojiler günümüzde iletişim kurmanın vazgeilmez yntemleri arasında yer almaktadır. İnsanlar her gün birbirleri ile iletişim kurarken milyarlarcakullanılıyor. İnsan hayatına bir anda giren ve her geülerleşen emojiler artık teknoloji devlerinin de odağına girdiğin dahanemli bir noktaya gelmeyi başardı. Emojilerin tarihini incelediğimiz zaman bu iletişim dilinin hiyerogliflere kadar uzandığı bilinmektedir. Gemiş dnemlerde resim ile iletişim kurmak bir çözümken emojiler ile iletişim kurmak bir tercihtir. Emojilerin tarihsel gelişimi yüzyıllardır devam ederken günümüzde emojiler iletişimin vazgeilmez bir parasıdır. 2013 yılızlüğüne girmeyi başarankelimesi 2015 yılında yılın kelimesi olarak seilmiştir. Japonca’da resim ve karakter kelimelerinden türetilenkelimesi, İngilizce’de emotion (duygu) ve icon (ikon) kelimelerinin birleşimi olan emoticon kelimesinden türetilmiştir.

Telefonlarda Kullanılan İlk Emojiler

Emojilerin tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor olsa da günümüzdeki halinin kullanımı 1990’lı yılların sonunda Japonya’da başlamıştır. Japon bir tasarımcı tarafından bir telefon şirketi için özel olarak tasarlanan emojiler büyük bir rağbet gördükten sonra yaygınlaştı. Akıllı telefonların ve teknoloji şirketlerinin her geçen gün daha çok önem verdiği emojiler günümüzde gerçek bir iletişim dili olarak kullanılmaktadır.

Dünya Emoji Günü

17 Temmuz artık resmi olarak “Dünya Emoji Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle günümüzde kullanılan emojilerde herhangi bir takvim simgesinde 17 Temmuz tarihi yazılması bir gelenek haline gelmiştir. Teknoloji şirketleri de kendi ürünlerini emoji şeklinde tasarlayarak kullanıma sunmaktadırlar. Emojiler bu kadar dikkat çekici iletişim araçları olduğu için toplumsal açıdan da önem arz ediyor.

Kültür ve Emoji

Emojiler ilk olarak cinsiyetsiz simgelerden oluşurken günümüzde cinsiyetleri olan emojilerde ortaya çıkmıştır. Emojilerde cinsiyet ayrımının ortaya çıkması sarı renkli cinsiyetsiz emojilerin yanı sıra kadın, erkek, kız çocuk ve erkek çocuk emojilerinin de kullanılmasına neden olmuştur. İnsanlara benzeyen emojilerin kullanılmaya başlanması insanların emojilerin ten rengi, göz rengi ve saç rengi tartışmalarının başlatmasına neden oldu. Beyaz tenli emojilerin ırkçılık mesajı verdiği iddiası dikkat çekerken, kızıl saçlı emojilerin olmaması insanlığın sadece sarı ya da siyah saç rengine sahip olduğunu ifade ettiği iddiası ile tepki topladı. Teknoloji şirketleri insanlığı tek tip olarak ifade etmemek ve tepkileri engellemek için çalışmalara başladı. Emojiler üzerinden ırk ayrımı yapılmaması için artık dünya üzerindeki her ırk için özel olarak emoji tasarlanmasına karar verilmesi; farklı saç renklerine sahip emojilerin olması gibi taleplere cevap veren geliştirmeler ile emoji kullanımı arttı.

İş Hayatında Emojilerin Önemi

Emojiler özellikle Z ve Y kuşağı ile iletişim kurmak isteyen markaların dikkatini çekiyor. Z kuşağı 2000 ve sonrasında doğanlara verilen isimken, Y kuşağı da 1981 ve sonrasında doğanları temsil etmektedir. Y kuşağı teknoloji kullanımına kolayca ayak uydururken Z kuşağı tamamen teknolojinin her alanda kullanıldığı bir dönemde dünyaya gelmiştir. Bu nedenle Y ve Z kuşakları ile iletişim kurmak isteyen firmalar sosyal medya üzerinden iletişim kurarken emojileri kullanmaktadır. Artık markaların, kamu kuruluşlarının ve vakıfların sosyal medya üzerinden iletişim kurma yöntemi olarak tercih ettikleri emojiler günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Sevinç gözyaşları olarak isimlendirilen emoji dünyanın en çok kullanılan emojisi olarak dikkat çekerken, ikinci sırada kalp ve üçüncü sırada gözlerinden kalp çıkan emoji en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. Kültürel olarak bir emoji birden fazla anlama gelebiliyor. Bu nedenle markalar emojiler ile iletişim kurmaya çalışırken bu tür kültürel detaylara önem vermek zorunda kalıyor.