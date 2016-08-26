Günümüzde sahte paraların ortaya çıkması sebebiyle, para kontrol makinelerine duyulan ihtiyaç da artış göstermiştir. Bu makineler, sahte paraları kolaylıkla ayırt edebilme özelliklerine sahiptir.

Adından da anlaşılabileceği gibi Sahte Para Makinası sahte paraları gerçek paralardan ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Özellikle ticaretle uğraşan kişiler için önemli bir ihtiyaç olan Sahte para kontrol makinesi paraların gerçekliğini veya sahteliğini net bir şekilde belirleyebilmektedir. HTM markalı para kontrol makinelerinin piyasada birden çok modeli bulunmaktadır. HTM Zoom ve Pointer serileri ise, bu modeller içerisinde en çok tercih edilenlerdir.

Önemli bilgiler içeren evraklar yok edilirken, gelişigüzel şekilde çöpe atılmamalıdır. Bu evraklar, güvenlik açısından kimsenin ulaşamaması için Evrak İmha Makinesi yardımıyla yok edilmelidir. Özel bilgilerin saklı kalması için pratik bir yöntem olan bu makineler, evrak imha işlemini kontrollü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Hızlı olması bakımından da avantajlıdır.

Hem kaliteli hem de uygun evrak imha ve para kontrol makinelerini müşterilerinin beğenisine sunan HTM Karedeniz Dış Ticaret, ürünlerinin geniş özelliklerini parasistem.com internet adresinde ayrıntılı bir şekilde tanıtmaktadır.