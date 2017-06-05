Facebook'tan çok önemli 'terör' kararı

Sosyal paylaşım platformu Facebook terörizmle aktif mücadele kararı aldı

Facebook Şefi Simon Milner’in dün yaptığı yazılı açıklamada ‘‘Akıllı teknoloji ve insan kaynaklarımızı kullanarak platformumuzda terör içerikli paylaşımları, tespit eder etmez kaldırmak için agresif bir şekilde çalışacağız.Güvenliği tehdit edici acil bir durumun farkına varmamız durumunda yetkilileri bilgilendireceğiz’’ denildi.



Facebook’un terörizmle savaş kararı Londra’daki terör saldırısının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’ın dün yaptığı konuşmada doğrudan isteğinin ardından geldi.



İngiltere Başbakanı dünkü konuşmasında aşırılıkla savaşım için ‘‘internet içeriğinin ve sosyal medyanın daha katı düzenlemesi’’ çağrısında bulunmuştu.



Theresa May dünkü konuşmasında "Aşırılıkların beslendiği barınakların varlığının devamına izin veremeyiz. Büyük internet şirketlerinin konuyla ilgili yaklaşımları tam da böyle" demişti.