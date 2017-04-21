Facebook'tan yeni proje! 60 bilim insanı aldılar

Sosyal medya devi Facebook, F8 konferansında beynimizle bilgisayarları kontrol etmemizi sağlayabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook , F8 konferansında beynimizle bilgisayarları kontrol etmemizi sağlayabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Facebook'un yeni projesi, "sessiz konuşma" yazılımıyla insanlara dakikada 100 kelime yazdırmaları şansı tanıyacak. Proje henüz ilk aşamalarında ve başarılı olabilmesi için, beyin dalgalarını ameliyat müdahalesi olmadan saptayabilecek bir yeni teknolojiye ihtiyacı var.Projeyi yöneten Facebook'un donanım araştırma laboratuarı 'Building 8'in yöneticisi Regina Dugan, şirketin bunu başarabilmek için hem donanım hem yazılım inşa ettiğini söyledi. Proje için 60 bilim insanı ve akademisyen alındı.Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de, kişisel sayfasından şu açıklamaları yaptı: "Beyinlerimiz internetten saniyede dört HD film izleyebileceğimiz kadar büyük bir veriye sahip. Sorun, bilgiyi dışarı akıtmamız için en iyi yol olan konuşma, bilgiyi ancak 1980'li yıllardaki modemlerin verileri boyutunda dışarı iletebiliyor. Üzerinde çalıştığımız sistem, cep telefonunuzda mesaj yazma hızınınızın yaklaşık beş katı hızla ve doğrudan beyninizden yazmanızı sağlayacak."Facebook ekibindeki geliştiriciler, aynı zamanda insanların derileri aracılığıyla duymalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Sistem derideki baskı noktalarını kullanarak bilgiyi iletiyor.