Google o reklamları yasaklıyor!

Google Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer, şirketin, kripto paraların halka arzı, kripto para cüzdanları ve piyasa önerileri de dahil olmak üzere sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurdu

Google o reklamları yasaklıyor!

Google'dan yapılan açıklamaya göre, alınan karar Haziran ayında uygulamaya geçecek.

Spencer, kripto paraların geleceği hakkında öngörüleri olmadığını ancak bazı tüketicilerin zarar görmeleri üzerine son derece dikkatli olmak zorunda olduklarını söyledi.

Google'ın kararı, bu yılın başındaki Facebook'un yasaklama kararıyla benzerlik gösteriyor.

Google daha önce, 2017 yılında reklam politikasına aykırı olan 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #google #google reklam
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