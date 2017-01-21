Haberi bizden alın, Haber 24

İnternet haberciliği alanında faaliyet gösteren Haber 24, dopdolu içerikli haberleri, doğru, tarafsız ve ilkeli yayın ahlakıyla bugüne kadar adından övgüyle söz ettirmeyi başarmıştır

İnternet haber ciliği kapsamında imza attığımız haber, özel haber ve röportajlarla, gündem belirlemeye ve adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Geçici yöntemlerin de ilgi gördüğünün farkındayız. Gerek sansasyonel reklamları yapılan asparagas haberler, prim sağlamak için atılan iftiralar ve karalama kampanyalarına alet olmayı tercih etmeyen Haber 24, yoluna bu yöntemlere nazaran yavaş ancak sağlam adımlarla devam etmektedir. Haberciği kendine gelir kapısı değil, meslek ve yaşam tarzı olarak benimsemesiyle kamuoyunun takdirini kazanmaya aday Haber 24, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağına ve yalan haberlerle mağdur edilmeyeceğinize söz verir.

Kendimizden bahsetmeden önce sektör hakkında bilgi vermek istiyoruz. Haber nedir? İnternet haberciliği nedir? Haber 24'ün diğer haber sitelerinden farkı nedir? Gelin bu sorulara yanıt arayarak yolumuza devam edelim.

Haber nedir?

Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasına verilen addır. Bu tanım haberin otoriteler tarafından yaptığı ortak tanımdır. Bu nedenle haber tanımı da kişiden kişiye gruptan gruba değişebilir. Habercilik, teknolojinin gelişmesiyle gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet aracılığıyla daha da gelişim göstermiş ve farklı platformlarda sahne almıştır. Şunu unutmamak gerekir ki, haber sadece son dakika olarak medya platformlarından paylaşılan gelişmeler olarak düşünülse de, çevrenizde meydana gelen gelişmeleri tanıdıklarınızdan öğrenmeniz, bir tanıdığınızın hayatını kaybettiğini öğrenmeniz de habere örnektir. Haberleşmek ve haberdar olmak ifadeleri de bu bilgi paylaşımlarından doğmuştur.

Haber neden önemlidir?

Birçok ülkede gerek medya sektöründe, gerekse daha fazla gelişmeye daha kısa süre içerisinde ulaşabilmek için milyarlarca Türk Lirası yatırım yapılmaktadır. Bunun nedeni, insan doğasının haber almadan yaşamasının mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. Gücün kaynağı bilgidir. Bilgi de haber neticesinde oluşur. 10 saniye erken öğreneceğiniz bir haber, sizin, ailenizin, caddenizin, ilçenizin, ülkenizin veya dünyanın dahi kurtulmasına, yada önemli bir probleminin çözülmesine katkı sunabilir. Haberin öğrenilme süresi, atacağınız adımları, vereceğiniz cevapları ve dostluk yapacağınız insanları bile değiştirebilir. Şunu unutmayın, bir olaydan en erken kimin haberi olursa, en güçlü o demektir. Bu nedenle güçlü olmak istiyorsanız, Haber 24 sizin için yeterli olacaktır.

İnternet haberciliği nedir?

Güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulması olarak tanımlanan haberin, internet aracılığıyla kamuoyuna paylaşılmasıyla meydana gelen haber aktarım sektörüdür. İnternet haberciliği, gelişen teknoloji ve iş fikirleriyle birlikte her gün farklı bir boyuta ulaşmakta ve gelişmektedir.

Haber 24'ün diğer haber sitelerinden farkı nedir?

Öncelikle doğru ve hızlı haber paylaşımı,

Tecrübeli kadrosuyla kaliteli hizmet,

Fark yaratan son dakika paylaşımları,

Paylaşılan haber ve röportajlarda doğruluk güvencesi,

Özgün içerikler ve bilgilerle dolu makaleler,

Gündemi takip eden ve gelişmeleri destekleyen haberler,

bizi tercih etmeniz için gereken onlarca nedenden sadece birkaçı.