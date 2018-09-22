Instagram'da skandal hata!

Instagram milyonlarca kullanıcıya yeni uygulaması IGTV vasıtasıyla çocuk istismarı videosunu önerdi. Skandalın ardından video silindi

Instagram'da skandal hata!
22 Eylül 2018 Cumartesi 12:30

Instagram geçen aylarda platformundaki videoların bir arada bulunduğu IGTV platformunu hizmete sunmuştu.

Busines Insider’ın haberine göre IGTV çocuk istismarını içeren görüntüleri milyonlarca kullanıcıya önerdi. Görüntülerde yaşları 11 ve 12 olan kız çocuklarının istismar görüntüleri yer alıyordu.

IGTV Instagram’daki video içerikleri derleyen bir uygulama, uygulamayı kullananlar sadece platformdaki popüler videoları izliyor. Popüler videolar Instagram’ın yazdığı özel bir algoritma ile belirleniyor.

Facebook’un sahip olduğu platformun görüntüleri silmesi yüklemenin ardından 5 gün sürdü.

Instagram daha sonra konu hakkında bir özür yazısı yayımladı.

Instagram’da 7 bin 500 kişi sadece yüklenen içeriklerin güvenli olması üzerine moderasyon işi yapıyor.

Instagram IGTV’nin algoritmasının detayları hakkında bir açıklama yapmadı.

Etiketler; #instagram #ınstagram skandal #çocuk istismarı
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