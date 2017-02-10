Instagram'daki o özellik artık Facebook'ta

Instagram'daki 'keşfet' özelliği artık Facebook'a da geldi

Instagram'daki o özellik artık Facebook'ta

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, her geçen gün bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Instagram'da uzun süredir kullanılan 'keşfet' özelliği artık Facebook'a da geliyor. Şu an için beta kullanıcılar açılan 'Keşfet' özelliği aynı Instagram'daki gibi çalışıyor.

Facebook hesabında beğendiğiniz sayfa ve paylaşımlara göre bu özellik sayesinde size sayfa önerileri geliyor.

Bu özellik sayesinde beğenebileceğiniz ancak varlığından haberdar olmadığınız sayfalarla ve paylaşımlarla tanışacaksınız. O sayfaların da bu şekilde beğenme sayıları artmış olacak.

Etiketler; #facebook #instagram #keşfet
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