Sisten su ürettiler!

Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı sisten su üreten bir cihaz icat etti

Sisten su ürettiler!
09 Ekim 2018 Salı 09:39

Sürdürülebilir Kimya ve Mühendislik dergisinde yayınlanan araştırmayı, “Kurak ve yarı kurak alanlarda yetişen pek çok bitki var ve bu bitkiler su ihtiyaçlarını havadan karşılıyorlar. Onlar yapabiliyorsa biz neden yapamayalım diye düşündük” diyerek özetleyen Doçent Doktor Venkata Krishnan, araştırma için bir zambak türünün incelediklerini belirtti.

Hindistan’ın içme suyu problemine de işaret eden araştırma grubu, sadece yasalar ve davranışsal değişimlerin bu problemi çözmeye yetmeyeceğini ve doğadan ilham alan teknolojik yeniliklere gerek olduğunu ifade ettiler.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #sisten su ürettiler #sis #su üretimi
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