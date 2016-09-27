Tercüme yapabilmek yabancı dil bilgisine sahip olmak ve yeteri kadar kelime bilmek ile sınırlı değildir. Öncelikle bilinmesi gereken çeviri yapılan dilde hâkimiyet, çeviri yapılan metin üzerinde bilgi birikimine sahip olmaktır. Teknik tercüme yapan birçok tercüme bürosu sadece öğrendikleri dil ile tercüme yapmaya çalışıyor ve başarılı olamıyor.

Teknik tercüme için neler gerekli?

Sizden talep edilen teknik tercüme hizmeti farklı sektör ve sektörün çeşitli alanlarında olabilir ve kullanılan teknik terim sözlükleri bu konuda sadece destek olabilir. Eğer çeviri gelen konu hakkında ve sektör alanında bilgi sahibi değilseniz sadece çeviri yapacağınız dili çok iyi biliyor olmanız sizin için yeterli olmayacaktır. Sektör olarak ve çeşitli meslek gruplarında kullanılan bazı teknik terimler vardır ve konu detayını ancak bu terimlerin tam karşılığını birebir bildiğinizde yorum yapabilirsiniz.

Sektör hâkimiyeti

Doğru tercüme yapabilmek için öncelikle sektör hakkında ya detaylı araştırma yaparak uzmanlaşmalı ya da tercümesini yaptığınız sektörde çalışarak tecrübe etmiş ve uzmanlaşmış olmanız gerekmektedir. Diğer türlü sadece teknik terim sözlükleri size kelime karşılığını verir ama size iş hakkında detay vermez. Bu yüzden sadece bu şekilde yapacağınız tercüme müşteri talebini karşılayacak düzeyde olmaz.

Doğru tercüme bürosunu bulmak

Eğer yaptıracağınız bir teknik tercüme ihtiyacınız varsa öncelikle tercüme bürosu çalışanlarını incelemeli ve tercümanların deneyimlerini gözden geçirmelisiniz. Daha önce yapmış oldukları tercüme sayısı ve sektörü sizler için referans olacaktır. Çünkü deneyim kazanmak için daha önceden aynı kalitede çevirileri yapmış ve bu tercümeleri zamanında teslim etmiş olması işine duyduğu saygıyı ve beraberinde güven getirir. Size güven vermediğinde işinizi emanet etmek ve çözüm ortağınız olarak yola devam edebilmeniz zorlaşır.

Çözüm ortağı seçimlerde kadronun uzmanlığı, tercüme bürosu yöneticilerinin ve çalışanlarının deneyimi her zaman tercih sebebi olmaktadır. Tercih edilebilmek için verebilecekleri referanslar olmalıdır. Daha önce başarılı işler yapmış bir tercümanlık bürosu sizler için güven dolu bir şekilde tercih etmenizi sağlar.

İmzalayacağınız bir anlaşma metni, aldığınız bir makinenin işleyişi ve bunun gibi birçok teknik konuda bilgi sahibi olduğuna inandığınız bir tercüme bürosunu tercih etmeli ve işinizi emanet etmelisiniz. Böylelikle hem zaman hem de para, iş kaybı yaşama riskiniz azalır.