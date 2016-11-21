Telefonun şarjını en çok o uygulama bitiriyor

Tech World Zone adlı bir teknoloji sitesinin yaptığı test, Facebook'un akıllı telefonların pilini yüzde 20 oranında tükettiğini ortaya koydu

Shiftdelete'in çevirisine göre, Android blog yazarı Russell Holly'nin yaptığı testlerde, Facebook uygulamasının telefondan kaldırılmasından sonra, Reddit istemcisinin daha yüksek performans gösterdiğini, LG G4 üzerinde tespit etti.



Reddit kullanıcıları arasında yayılan bu test, pek çok kullanıcı tarafından telefonlarında test edildi. 15 uygulamada yapılan testlerde, Facebook ve Facebook Messenger uygulamalarını telefonlarından kaldırıldığında, diğer uygulamaların yüzde 15 daha hızlı açıldığını tespit ettiler.



Tech World Zone editörleri, bilinen bu gerçeği tekrar test etmek istediler. Acaba Facebook, 1 senede uygulama güncellemeleriyle tüketim noktasında avantaj yakalamış mı?



Nexus 6P modelinde ilk önce Facebook uygulaması test edildi. 1 Hafta boyunca telefonun güç tüketimi gözlendi.



Facebook, genel sistem için oldukça kapsayıcı bir uygulama. Hem pek çok veriye erişebiliyor, hem de aynı anda pek çok senkronizasyon işini de gerçekleştiriyor. Toplanan veriler, uygulamanın daha da çok sistem kaynağı tüketmesine de neden oluyor.



2. hafta ise, Facebook uygulamasının telefondan kaldırılıp, yerine bir Metal adlı sosyal medya hesaplarını kullanmanıza yarayan uygulamayla Facebook kullanmaya devam edecek şekilde yeni bir test başlatılıyor.



Testte, Facebook uygulamasının telefondan kaldırılmasıyla beraber telefonun her gün yaklaşık yüzde 20 oranda daha fazla pil ömrüne sahip olduğu görüldü.



Android'in kendi batarya verileri, Facebook uygulamasının güç tüketimiyle ilgili pek de fazla bir bilgi sunmuyor. Uygulama pil tüketiminde üst sıralarda bulunmasa da, uygulamanın yüklü olduğu dönemlerde telefon ekran kapalı modunda olsa bile, uygulamanın arka planda çalışmaya devam ettiği ve bunun da telefonun pil tüketimine direkt etki ettiğini gösteriyor. Facebook'un bilgileri hızlı çekmek için yaptığı bu senkronizasyon işlemi, telefonlarda ciddi bir pil tüketimine sebep oluyor.