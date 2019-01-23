WhatsApp'ın salı günü hizmet vermemesinden şikayetçiler

Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa’da birçok kişi, mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın Salı akşamı hizmet vermemesinden şikayetçi oldu

WhatsApp'ın salı günü hizmet vermemesinden şikayetçiler
23 Ocak 2019 Çarşamba 10:37

Hizmet arıza bildirimi sitesi Down Detector’a göre, söz konusu hizmet kesintisinin sebebi bilinmezken, hem iOS hem Android kullanıcıları Whatsapp üzerinden mesaj alımı ve gönderiminde sıkıntı yaşadıklarını belirtti. WhatsApp dün yaptığı bir açıklamada da, son dönemde yanlış bilginin hızla yayılması olayının önüne geçmek için dünya genelinde WhatsApp kullanıcıların mesaj iletme (forward etme) hakkını 20’den 5’e düşürdüğünü duyurdu.

Etiketler; #whatsapp #hizmet #bedel
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